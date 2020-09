Livestream van dj-set vanop het dak van Lommels Huis van de Stad Birger Vandael

24 september 2020

10u42 0 Lommel Lommelaars Lengi Jeurissen en Noah Agbeko zullen dit weekend een speciale dj-set livestreamen die samen met Niels Baten uit Turnhout werd opgenomen op het dak van het Lommels Huis van de Stad. Lengi en Niels zijn de mensen achter de ‘Quarantaine Session’s’. Noah stelde hen voor om dit concept letterlijk naar buiten te brengen.

Met speciale lichteffecten en speciaal vuurwerk ging het trio te werk in Lommel. De livestream van 3 dj’s komt online op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september via Youtube, telkens om 21.00 uur op het YouTube kanaal ‘Quarantine Session’s’. Al sinds april zijn Lengi en Niels actief op dat kanaal. Noah trad één keer bij hen op. “Ze stelden vast dat het enthousiasme wat begon af te nemen, dus zijn ze nu op mijn aanraden overgeschakeld op een nieuw concept”, voegt Noah toe. “Omdat ik wat mensen kennen bij de stad Lommel, konden we daar onze eerste actie laten plaatsvinden.” Over de toekomstige locaties voor hun livestreams willen ze voorlopig nog niets kwijt. Via hun sociale media kan je dit verder opvolgen.