LIVE. Complete chaos op Vestiville: omstreden festival afgelast, boze bezoekers gooien met bekers en stormen binnen Birger Vandael TTR ADN MMM

28 juni 2019

17u00 76 Lommel In Lommel had vanmiddag het festival Vestiville moeten starten, maar de deuren bleven gesloten. Om 17 uur kwam de ultieme mokerslag voor de honderden festivalgangers die uren in de volle zon en in onzekerheid hadden staan aanschuiven: het festival wordt volledig afgelast. Aan de ingang werd door een woeste menigte met bekers gegooid en geduwd en getrokken tegen hekken. Even stormde een hele groep binnen, de oproerpolitie begeleidde de menigte weer naar de uitgang.

Dit artikel wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe informatie.

Het was al een hele tijd onzekerheid troef rond de eerste editie van het driedaagse festival ‘Vestiville’ in Lommel, maar vanmorgen kwam het nieuws dat het festival dan toch zou kunnen doorgaan. Helaas. Na nog eens uren van onzekerheid voor de toegestroomde festivalgangers - die voor gesloten deuren kwamen te staan - besliste de Lommelse burgemeester Bob Nijs (CD&V) vanavond dat Vestiville toch niet doorgaat. Na overleg met de veiligheidsdiensten en de veiligheidsagent van de Amerikaanse rapper A$AP Rocky werd beslist dat de veiligheid van de artiest en van het publiek niet gegarandeerd kan worden.

Today at 5:00 PM the mayor of Lommel decided to not let Vestiville start. After consultation with the security services and ASAP Rocky’s security officer, it was decided that the safety of the artist and the public could not be guaranteed. VestiVille(@ VestiVille) link

A$AP Rocky had iets daarvoor zijn optreden al via Twitter afgezegd. Hij had het over “zorgen over de veiligheid en de infrastructuur”. Volgens de rapper heeft de organisatie niet alle problemen tijdig kunnen oplossen. “Ik wil mijn fans de beste show ooit geven, maar door de veiligheids- en infrastructuursproblemen zal ik niet optreden. Het spijt me”, schreef hij op Twitter.

pic.twitter.com/eN2ocvq9Ye LORD FLACKO JODYE II(@ asvpxrocky) link

Woede

De bezoekers aan de ingang van het festival reageerden uiterst misnoegd. Er werd lustig met bekers gegooid en ook geduwd en getrokken tegen hekken.

Verschillende boze festivalgangers hitsten elkaar op en kwamen op een gegeven moment met een hele hoop samen binnengestormd. Sommigen klommen ook op torens. Een deel van de bezoekers belandde tot ver op de weide. Enkelen dronken bier uit de tapkranen en sprongen op springkastelen. Er werden ook brandblussers leeggespoten en kasten opengebroken. De oproerpolitie kwam met honden in actie om iedereen weer terug te dringen.

Intussen druipt het publiek stilaan af.

“Ik kon niet anders”

De burgemeester van Lommel zag geen andere oplossing dan Vestiville te annuleren. Brandweer, politie, FOD Volksgezondheid en de festivalcoördinator hadden allemaal een negatief advies gegeven, bovendien maakte toen ook de hoofdact bekend dat hij niet wilde optreden. “Ik kon niet anders dan de stekker uit dit festival trekken”, meldt Bob Nijs in een communiqué.

“We hebben er de afgelopen dagen samen met de veiligheidsdiensten alles aan gedaan om de situatie recht te trekken. Dat is dus niet gelukt”, aldus de burgemeester. “Ik betreur dit ten zeerste, deze beslissing wil niemand nemen. Maar de veiligheid op het festival kan niet gegarandeerd worden. Ik begrijp de teleurstelling van heel veel mensen. Maar ik wil morgen niet aan ouders moeten uitleggen waarom hun kind niet veilig is thuis geraakt.”

Ik begrijp de teleurstelling van heel veel mensen. Maar ik wil morgen niet aan ouders moeten uitleggen waarom hun kind niet veilig is thuis geraakt

Terugbetalen

De organisatie laat weten dat het via Festicket en Eventbrite de tickets zal terugbetalen. “Productie en leveranciers hebben alles gegeven om Vestiville mogelijk te maken. De camping (die vanmiddag wel openging, red.) zal voorlopig open blijven en een georganiseerde exit zal in overleg met de gemeente georganiseerd worden”, klinkt het nog. Er worden volop maatregelen genomen om de bezoekers veilig thuis te krijgen, er wordt ook catering en drank voorzien om ze tijdelijk op te vangen.

Production and suppliers have given everything to make Vestiville possible. The campsite will remain open for the time being and an organized festival exit will be organized in consultation with the municipality. VestiVille(@ VestiVille) link

“In zak en as”

“De organisatie zit in zak en as”, reageert organisator Tom Neys bij VRT NWS. “Er waren nog een aantal zaken niet in orde. Er moest nog opbouwwerk opgeruimd worden, water moest aangevuld worden. We hebben vanuit de productie nog hard gewerkt vandaag, het zag er goed uit. Maar het was blijkbaar niet voldoende. Ik begrijp dat de mensen boos zijn, ze zijn terecht boos.”

In het communiqué van de burgemeester wordt op nog meer problemen gewezen. Zo staat er te lezen dat de festivalzone nog een werfterrein was, dat een medische post niet open kon, dat er onvoldoende security was om de hoofdact te beveiligen, dat nooduitgangen niet degelijk aangegeven waren en dat de mainstage niet was afgewerkt. “Het zijn maar enkele van de vele hiaten die er bij de geplande opening van het festival vandaag nog altijd waren”, klinkt het.

The organisation will now consult with their official partners about a refund. VestiVille(@ VestiVille) link

Niet in orde

Er werden in totaal ruim 35.000 bezoekers verwacht op het driedaagse festival in het Kristalpark in Lommel. “Vestiville heeft een lastig parcours gereden en heeft de lat voor zichzelf extreem hoog gelegd. Maar ondanks de tegenslagen, al de geruchten en de hindernissen waarmee we geconfronteerd zijn, zal Vestiville leveren wat ze beloofd heeft”, klonk het deze voormiddag nog bij de organisatie.

Rond 14 uur opende de camping van Vestiville de deuren, de honderden festivalgangers waren er klaar voor. Maar toen begon het lange wachten, de deuren van het festivalterrein zelf bleven de hele middag onherroepelijk dicht.

Onder meer bezoeker Tina (23) uit Antwerpen was ‘not amused’: “Schrijf maar op dat we hier in de volle zon aan het afzien zijn. De communicatie van het festival is bijzonder zwak. Nu blijkt dat er een podium gesloten blijft (een oorspronkelijke maatregel nadat het stadsbestuur aanvankelijk vanmorgen wel het licht op groen had gezet, red.), voelen we ons al een beetje bekocht. We hebben 200 euro betaald voor een ticket, maar het festival vindt niet ten volle plaats. Nu gaan we met stress naar binnen, dat zou niet mogen.” Uiteindelijk werd de boel dus volledig afgeblazen.

De bezoekers van Vestiville zijn vanavond in ieder geval welkom in club Roxy aan de Antwerpse Rijnkaai. Ze krijgen vijftig procent korting op de toegangsprijs, zo staat op Instagram te lezen.

De gemeente Lommel geeft vanavond een persconferentie met meer info.