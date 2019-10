Lezing rond bevrijding van Limburg BVDH

07 oktober 2019

Op zaterdag 12 oktober gaat historicus Vincent Stockx bij de Duitse militaire begraafplaats van Lommel dieper in op de bevrijding van Limburg. Deze start om 14 uur en duurt ongeveer twee uren. De lezing is volgens de organisatie een must voor wie een gedetailleerd beeld wil krijgen van wat ´bevrijding´ voor de provincie precies betekende. De voordracht gaat over meer dan alleen september ´44. Vincent vertelt je ook meer over het begin van de oorlog in mei 1940 en de bezetting. Inschrijven kan je telefonisch doen via 011.55.43.70. De inkom bedraagt 7,50 euro.