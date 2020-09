Leerlingen Provil die in quarantaine zitten, kunnen lessen via livestream volgen Birger Vandael

22 september 2020

18u09 2 Lommel Momenteel zitten op het Provil in Lommel enkele leerlingen in quarantaine nadat ze in contact kwamen met iemand die positief testte op het coronavirus. Speciaal voor hen installeerde de middelbare school hoogwaardige streamingapparatuur in de lokalen. Op die manier kunnen de leerlingen perfect de lessen volgen.

Zoals op wel meer plaatsen in onze provincie, startte het schooljaar voor een aantal leerlingen niet zoals verhoopt. Ze moeten volgens de regels in quarantaine en missen meteen de eerste lessen. Samen met de leerkrachten werd gezocht naar de best mogelijke oplossing om te voorkomen dat ze achterstand zouden oplopen. Er werd gekozen voor een live-oplossing, zodat ze geen leerstof moeten missen.

Betrokken bij schoolse gebeuren

In verschillende leslokalen werden camera’s geïnstalleerd die ervoor zorgen dat de leerlingen de lessen van thuis uit kunnen bijwonen. Op deze manier kunnen ze interactief aan de lessen deelnemen en blijven ze betrokken bij het schoolse gebeuren. Mogelijke leerachterstand wordt zo tot een minimum beperkt en het contact met klasgenoten wordt ondersteund.

Digitalisering in het voorjaar

Tijdens de periode van thuisonderwijs het afgelopen schooljaar hebben de leerkrachten van Provil reeds hard ingezet op kwaliteitsvolle digitalisering van hun lessen. Via smartschool en zoom werden livesessies georganiseerd en verschillende digitale tools werden gebruikt om de vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen. De school heeft besloten deze digitalisering niet zomaar los te laten en die in te zetten om zo goed mogelijk in te spelen op de noden van de leerlingen. Deze live-lessen passen dan ook perfect in dat kader.