Laura Verdonschot wint in Vorselaar en is klaar voor het echte werk: “Ik trek met vertrouwen naar Lokeren” Koen Wellens

20 september 2020

17u16 0 Lommel Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft haar eerste seizoenszege in het veld te pakken. De Lommelse was de beste in Vorselaar waar ze ook de Antwerpse titel pakte. “Het blijft een beetje vreemd aanvoelen voor een Limburgse”, lacht Verdonschot. “Maar ik woon intussen wel al twee jaar in Wechelderzande. Ik reed vandaag met een heel goed gevoel rond. Ja, ik denk dat ik klaar ben voor het echte werk, volgende week in Lokeren.”

Toegeven, het was geen topcross in Vorselaar en met uitzondering van Ellen Van Loy en Loes Sels was er weinig concurrentie voor Verdonschot. Dat maakt haar rekening natuurlijk niet en winnen is altijd goed voor het hoofdje. Opvallend, Verdonschot pakte haar eerste zege onder een stralende zon en met temperaturen die normaal gezien niet haar beste partner zijn. “Klopt, warmte is niet mijn ding, maar ik had er gelukkig weinig last van”, klinkt het. “ De Noord-Limburgse kreeg de winst overigens niet cadeau. Ze moest vanop de derde rij vertrekken en het duurde een drietal ronden alvorens ze helemaal vooraan kon postvatten.

Betere bochtenwerk

“Toen ik in de kop van de wedstrijd kwam, heb ik me afgezonderd met Loes Sels. Ik merkte snel dat ik de bochten beter nam en dus heb ik de leiding genomen. Op die manier kon ik Loes onder druk zetten. Ik pakte iedere keer een paar seconden in de bochten en op de rechte stukken reed ik mijn eigen tempo. Op die manier kon ik afstand nemen en de zege veilig stellen.” Een op een dus voor Verdonschot die na afloop ook de Antwerpse kampioenentrui om de schouders kreeg. “Jammer dat iemand als Shana Maes deze trui misloopt. Voor haar was het een doel, bij mij zal de trui in de kast blijven liggen.”

Geen BK op de weg

Laura Verdonschot staat op de deelnemerslijst voor het BK op de weg in Anzegem, maar ze zal er niet bij zijn. “Ik start er inderdaad niet. De focus ligt op het veld, te beginnen met de cross van komend weekend in Lokeren. Ik trek er alvast met vertrouwen naar toe.” Andere Limburgse topprestaties waren er niet in Vorselaar. Sander Lemmens pakte een achtste plaats bij de eliten en beloften. Arne Baers finishte in dezelfde wedstrijd op de zeventiende plek.