Kwetsende boodschappen op brug, brandstichting in schuur en stuk gestoken knuffel: Lommelaar (27) ging wel heel ver na relatiebreuk Birger Vandael

13 oktober 2020

12u06 0 Lommel Een 27-jarige Lommelaar is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Nadat hij in januari 2017 brak met zijn toenmalige vriendin (21) bleef hij het slachtoffer lastigvallen met allerlei pesterijen. Het slachtoffer krijgt provisioneel een schadevergoeding van 10.000 euro.

De Lommelaar kon de breuk niet goed verwerken. Hij besloot vervolgens om zijn ex en haar moeder vanaf het einde van de maand op allerhande strafbare manieren het leven zuur te maken. Zo ensceneerde hij bedreigingen met vuurwapens en belaagde hij de jonge vrouw en haar moeder door te dreigen via sms’en en allerlei zaken te vernielen.

Minderjarigen

In dat laatste ging de man zeer ver. Hij stichtte brand in een schuur, doodde symbolisch een knuffel van een muis met de boodschap dat de vrouw hetzelfde lot zou ondergaan en schreef bijzonder kwetsbare teksten op openbare gebouwen (zoals op de brug over de Noord-zuidverbinding). Bij deze feiten schakelde de Lommelaar zelfs minderjarigen in.

Een 21-jarige Peltenaar liet zich meeslepen door de eerste beklaagde bij deze gebeurtenissen. Deze man krijgt bij verstek een celstraf van vier maanden. De Lommelaar moet overigens ook aan de moeder van het meisje provisioneel 5.000 euro omwille van morele schade. Het Vlaams Gewest krijgt 3.249,30 euro.