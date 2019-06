Kruispunt Ringlaan met Stationsstraat klaar voor overkapping BVDH

20 juni 2019

15u54 0 Lommel Het project van de overkapping van het kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel staat klaar in de startblokken. Vorige week werd een verzoek tot schorsing van de omgevingsvergunning afgewezen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De budgetten vanuit de Vlaamse Overheid voor de overkapping liggen vast en de voorbereidingen voor de werkzaamheden lopen volop. Eind december 2018 werd de omgevingsvergunning toegekend, maar daarop tekenden enkele betrokkenen uit de omgeving beroep aan.

Zoals geweten zullen AWV, Aquafin en de Stad Lommel met de herinrichting ervoor zorgen dat de Ringlaan onder de Stationsstraat doorloopt. Deze ingreep moet de verkeersveiligheid en de doorstroming op de Ringlaan en de Stationsstraat verhogen en het centrum van Lommel beter verbinden met de stationsomgeving. Via ventwegen zullen de handelszaken langs de Ringlaan veilig en makkelijk bereikbaar blijven. Het huidige kruispunt wordt ten slotte ingericht als een stedelijk plein dat een toegangspoort tot Lommel zal vormen.

Startdatum onduidelijk

De Vlaamse Overheid voorziet meer dan 15 miljoen euro voor dit groots infrastructuurproject voor Noord-Limburg. Omwille van een beroepsprocedure op de omgevingsvergunning is de startdatum van de voorbereidende nutswerken op dit moment nog onduidelijk. Vorige week werd een verzoek tot schorsing van de omgevingsvergunning wegens hoogdringendheid afgewezen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De beroepsprocedure kan nu nog worden verdergezet. In dat geval zal de afweging gemaakt moeten worden om de werken toch op te starten, of een definitieve uitspraak af te wachten. AWV heeft alleszins de intentie in dialoog te blijven gaan met de betrokkenen.