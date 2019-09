Koning Filip bezoekt Poolse begraafplaats in Lommel BVDH

29 september 2019

14u05 1 Lommel Vanmiddag was er hoog bezoek in Lommel. Koning Filip woonde samen met de Poolse president Andrzej Duda en diens echtgenoot een plechtigheid bij op het Pools militair kerkhof.

Het koningsbezoek vond plaats in het kader van 75 jaar bevrijding. Die bevrijding kwam er nadat ook een Poolse pantserdivisie hielp bij de geallieerden. Op het kerkhof liggen 257 soldaten die gesneuveld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze werden na de oorlog allemaal begraven in Lommel. Daarnaast werd er bij het bezoek ook verwezen naar de honderdste verjaardag van de start van de diplomatieke betrekkingen tussen België en Polen.

Heel wat geïnteresseerden, waaronder een groot aantal mensen van Poolse afkomst, kwamen ter plaatse. Dat maakte dat er veel verkeersdrukte was ter hoogte van de Luikersteenweg. Er was ook veel politie aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Uitzonderlijke moed

De koning legde samen met de Poolse president een krans neer aan het monument. In zijn speech stond hij stil bij de meer dan zes miljoen overleden Polen en de vijf miljoen buitenlanders die op Poolse bodem om het leven kwamen. “Waar mogelijk was bleven uw Poolse landgenoten vechten en toonden ze overal uitzonderlijke moed. Ze namen deel aan de grootste gevechten in het buitenland.”

De Poolse president nam de tijd om zijn landgenoten de hand te schudden. Morgen reist hij door naar Brussel waar hij een plechtigheid aan het monument voor de Onbekende Soldaat bijwoont.