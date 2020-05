Knip in Molenstraat moet sluipverkeer voorkomen: “Doorgaand verkeer hoort niet thuis in een woonstraat” Birger Vandael

04 mei 2020

16u24 0 Lommel Uit tellingen en onderzoek is gebleken dat de Lommelse Molenstraat in het centrum veel meer sluipverkeer te verwerken krijgt dan andere omliggende straten. De stad ging op zoek naar een oplossing en kwam uiteindelijk tot het voorstel om gedurende een proefperiode van één jaar een zogenaamde ‘knip’ op de Molenstraat uit te voeren. Aan het begin van de Molenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Molenberg zullen paaltjes worden geplaatst waardoor auto’s de straat langs die kant niet meer kunnen inrijden.

De Molenstraat is een alternatieve route om door het Lommelse stadscentrum te rijden. In de Lommelse winkelstraat mag je maar 20 km/uur rijden en op de Koning Leopoldlaan is het ooit behoorlijk druk, dus zagen heel wat chauffeurs de Molenstraat als een ideale sluiproute. “Het gaat om doorgaand verkeerd dat niet thuishoort in een woonstraat”, oordeelt schepen van Mobiliteit Sophie Loots (CD&V). “Deze ingreep moet de verkeersdruk en de bijhorende geluidsoverlast in de straat sterk verminderen.”

Met de knip wordt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers flink verbeterd. De Molenstraat wordt tijdens de proefperiode tijdelijk een doodlopende straat, die enkel toegankelijk is voor plaatselijk verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen uiteraard wel nog altijd via Lutlommel de Molenstraat inrijden. De Molenstraat en de Mudakkers worden zo nog meer gepromoot als veilige fietsverbinding voor de schoolgaande jeugd. Eerder werd aan de Rijksschoolstraat ook al de eerste fietsstraat van Lommel ingericht.

Verkeer verplaatst zich naar Koning Leopoldlaan

“De impact van deze beslissing op de omliggende straten werd uitgebreid onderzocht door studiebureau MINT,” legt burgemeester Bob Nijs uit. “Uit de studie blijkt dat de verkeersimpact op de omliggende straten minimaal is. Alle verkeersmodellen wijzen erop dat het sluipverkeer van de Molenstraat zich hoofdzakelijk zal verplaatsen naar de Koning Leopoldlaan. Een straat die daar ook op voorzien is. Uiteraard nemen we het zekere voor het onzekere en plannen we voor en tijdens de proefperiode in de verschillende omliggende straten frequente verkeerstellingen en snelheidscontroles in. Op basis van die controles, zullen wij evalueren en bijsturen indien nodig.”

Werken in juni

Ter hoogte van de wegafsluiting komen dus paaltjes en er wordt ook een keerpunt ingericht. Op die manier kunnen onder meer de vuilniswagen en het plaatselijke busvervoer nog draaien. Het technisch dossier voor de aanleg van een keerpunt en de wegafsluiting is klaar, waardoor de aanbesteding en de effectieve uitvoering op korte termijn ingepland kan worden. Aannemer Dilissen zal de werken uitvoeren. Verwacht wordt dat deze begin juni kan starten. De nieuwe verkeerssituatie gaat in voege van zodra de werken zijn uitgevoerd.

Afgelopen week werd het voorstel reeds goedgekeurd op de gemeenteraad. Oppositiepartij SAMEN -sp.a onthield zich bij de stemming. “Wij betreuren dat sinds de bespreking van dit onderzoek op 12 december 2019 met een werkgroep van vooral enkele bewoners van de Molenstraat, er geen communicatie was naar de bewoners van de Molenstraat, Mudakkers en Kloosterstraat. We zijn verwonderd dat de e betrokken schepen er voor kiest om eerst dit dossier goed te laten keuren op de gemeenteraad om vervolgens pas breed met de inwoners van deze drie straten te communiceren”, aldus raadslid Kris Verduyckt.