Kevin Kis kijkt met vertrouwen vooruit met Lommel SK: “Geen paniek, onze beste tijd komt nog!” Luc Dujourie

01 oktober 2020

00u07 0 Lommel Lommel SK maakt zondag een uitstapje richting Brussel en Union SG. Naar eigen zeggen een emotioneel weerzien voor ex-Unionist Kevin Kis (30). De Luikse verdediger predikt rust en geduld want hij weet dat het beste Lommel stilaan in zicht komt.

“Aanvallen of verdedigen, dat heet voetbal. Het is een zaak van elf spelers en de aanvallers zijn de eerste verdedigers. Alleen moet je streven naar een evenwicht en dat is precies datgene waar we nog altijd aan werken.” Ware woorden uit de mond van de ervaren linksachter die na zijn zwerftocht langs Westerlo, Eupen, Sittard en Union onverwachts zijn opwachting maakte aan de Gestelsedijk.

Kis: “Onverwachts? Niet voor mij alvast. Ik heb altijd meer voor een project dan voor een club gekozen. Wat dat betreft zijn de City Group en Lommel SK hier aan iets moois aan het werken. Niet alleen willen we snel uitgroeien tot een stabiele club in 1B maar kijkt men nadien voluit naar de volgende stap. En zeg nu zelf, welke voetballer wil nu niet in eerste klasse spelen?”

Hoe komt een geboren Luikenaar aan meer dan een woordje Nederlands?

“Haja, dat was nog een ander argument. Limburg is voor mij geen onbekend terrein aangezien ik mijn jeugdopleiding bij KRC Genk heb gekregen. Je weet toch dat de lijnen daar in die tijd werden uitgezet door ene Ronny Van Geneugden? Ronny is me blijven volgen en aangezien hij hier intussen sportief manager is… En om jouw vraag helemaal te beantwoorden, ik ging naar school op het Sint-Jan-Berchmanscollege van Genk en verbleef bij een Zonhovens gastgezin. Daar heb ik toen al de gastvrijheid van de Limburgers leren kennen. Warme, eenvoudige mensen, daar hou ik van.”

Veel ambitie, maar de resultaten waren nog niet je dat.

“Was die zes op negen dan zo slecht? Ik begrijp echter dat onze supporters meer en beter willen zien. Dit is een proces dat wat tijd vergt maar geen paniek, ik geloof rotsvast in het enorme potentieel aan talent waar we kunnen over beschikken. Daar zouden veel clubs in 1A en 1B jaloers op mogen zijn. De wedstrijd van afgelopen zondag tegen Deinze was inderdaad niet onze beste maar onze tijd komt nog. Net al ik zelf hadden sommigen nog wat achterstand maar intussen groeien we naar onze beste vorm. Zoals gezegd, ik geloof rotsvast in dit project.”

Blij gemoed op bezoek bij de oude vrienden van Union?

“Mooie traditieclub waar ik alleen maar vrienden ken. Wees echter maar gerust, vanaf het eerste fluitsignaal ben ik dat vergeten. Zal ook nodig zijn want die club investeert sinds enkele jaren niet voor niets in een sterke ploeg. Ook zij ondervinden echter dat die promotie nog iets anders is. Wat mij betreft zijn ze titelfavoriet en we zullen ons beste beentje moeten voorzetten om iets te oogsten.”