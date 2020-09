Kathleen Woinin wint ‘Bosland in Beeld’ met speelsheid en avontuur in één foto Birger Vandael

24 september 2020

11u30 0 Lommel Met ‘Bosland in Beeld’ lanceerden de Boslandpartners deze zomer een nieuwe fotowedstrijd die inzoomde op alle aspecten van het grootste avonturenbos van Vlaanderen. Uit meer dan 1.250 inzendingen werd een preselectie van 54 werken gemaakt. Daaruit heeft een professionele jury en een publieksjury het werk ‘Run Wild’ van de Lommelse Kathleen Woinin aangeduid als winnaar. Omwille van het succes zal de wedstrijd in 2021 een vervolg krijgen.

Maar liefst vier maanden lang konden geïnteresseerden foto’s maken en op Facebook & Instagram via de hashtag #boslandinbeeld delen. Het beeld “Run Wild” van Kathleen Woinin pakt de gouden medaille, gevolgd door “Vogels spotten” van Jente Kasprowski op 2 en “Chillen in Blekerheide” van Leon Van Ham op 3. “Het winnende werk vat Bosland haast in één beeld samen: topnatuur, speelsheid en vooral een avontuur voor kinderen”, aldus juryvoorzitter Luc Dalemans

Tine Peeters wint publieksprijs

Op 15 juni werden alle geselecteerden bekend gemaakt via een fotoalbum op de Facebookpagina. Bezoekers konden vanaf dan meestemmen voor de Bosland in Beeld publieksprijs. “Brug naar rust” van Tine Peeters pakt daarmee de gouden medaille met 418 stemmen. Winnaars van Bosland in Beeld worden beloond met een Boslandbon. De gouden medaille ontvangt een waardebon van € 300, de zilveren een van € 200 en de bronzen een van € 100.

Tentoonstelling in open lucht

Doordat een expositie in de feesttent van Bosland Trail niet kan doorgaan, hebben de Boslandpartners beslist om een voorlopige openluchttentoonstelling te voorzien die vanaf het Bosland Trail weekend te zien zal zijn op 5 locaties in Bosland. “De expo zal de hele maand oktober zichtbaar zijn in de wandelgebieden In Den Brand, Resterheide, Hoksent - Molhem, Dommelvallei - Heesakkerpark en de Sahara. Daarna zal de expo opnieuw verhuizen.” vertelt Sophie Loots (CD&V), schepen van stad Lommel.