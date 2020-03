Kakkerlakkenplaag in De Vossemeren? “Wij zetten de kevers uit voor het onderhoud” Birger Vandael

09 maart 2020

18u34 0 Lommel Op sociale media gingen deze week berichten rond over een kakkerlakkenplaag in De Vossemeren in Lommel. Navraag bij het park leert ons dat het gaat om vier verschillende keversoorten die door het park zélf worden uitgezet. “Deze kevers storten zich onder meer op luizen en rottend hout en zijn nodig om de biotoop op natuurlijke wijze in stand te houden”, aldus huisbioloog Jean Henkens.

Een klant zag de beestjes aan zijn tafel en in zijn locker van het zwembad opduiken en deed zijn beklag. Hij gaf De Vossemeren één ster en was hard voor het park in een recensie: “Onze kleding hing vol met sporen van de kleine beestjes en hun verschijning was echt niet aangenaam. Vervelend als je juist eens een weekje ontspanning wil.”

Huisbioloog Henkens is inmiddels al veertig jaar bij Center Parcs aan de slag en betreurt de gebeurtenissen. “Er zijn 270 soorten kakkerlakken en deze kevers zijn onderdeel van de familie. Dat zie je onder meer aan de antennes die gelijkaardig zijn. Toch mag je deze keversoorten niet vergelijken met de Duitse kakkerlak. Dat is de meest voorkomende kakkerlak in ons land die afkomt op vetresten. Zijn aanwezigheid zou slecht nieuws zijn voor ons park.”

Rottend hout en luizen

De kevers die wel in het park rondkruipen zijn onder meer afkomstig uit Zuid-Amerika en Australië. “Die eerste soort zijn ‘saprofagen’, dat betekent dat ze zich storten op dood organisch materiaal, zoals onder meer rottend hout. De Australische soort eet dan weer luizen op. In totaal hebben we vier soorten kevers in ons park. We zetten ze onder meer uit in de Aqua Mundo (het tropisch zwemgedeelte) en de Market Dome (een indoorzone met horeca-aangelegenheden waar ook veel exotische planten te vinden zijn). Ik houd heel nauwgezet bij hoeveel diertjes er zijn, zodat de biotoop in stand gehouden wordt”, vertelt Henkens bevlogen.

Infobord

Dat de beestjes bij de bewuste klant in kwestie opdoken, is het gevolg van een fikse poetsbeurt. “Wanneer er met een ijskoude straal water gespoten wordt, slaan ze al eens op de vlucht. Zo kan het dat ze opduiken tussen de mensen, waar ze normaal nooit komen. Voor alle duidelijkheid: de volksgezondheid komt hiermee niet in gevaar”, verduidelijkt Henkens. “Ik leg de fout bij mezelf: het zou beter zijn als ik de klanten zou informeren over de aanwezigheid van deze kevers. Misschien moet er in de toekomst een infobord komen zodat dergelijke klachten achterwege blijven.”

Public Relations Officer Center Parcs Marthijn Tabak verduidelijkt nog dat de mensen zich geen zorgen moeten maken. “We hebben alle vertrouwen in het werk van Jean, die een echte autoriteit is op dit vlak. Dat er af en toe een beestje opduikt, hoort er nu eenmaal bij in een tropische biotoop.”