Jordi Meeus solliciteert in baby-Giro voor een plaats bij de profs Koen Wellens

02 september 2020

19u58 2 Lommel Met twee tweede plaatsen en een zevende plaats in de sterk bezette baby-Giro heeft Jordi Meeus (SEG Racing Academy) zijn goede vormpeil nog maar eens onderstreept. Eerder werd hij zevende op het EK en pakte hij twee ritzeges in de Ronde van Tsjechië waar hij ook de puntentrui won.

We schrijven 2016 en de juniorenselectie van Balen BC kleurt behoorlijk Limburgs. De Kempense garde bestaat onder meer uit Jasper Philipsen, Gerben Thijssen en Jordi Meeus. Philipsen (UAE-Team Emirates ) en Thijssen (Lotto Soudal) hebben intussen de weg naar de profs gevonden, Meeus zit al twee jaar in de wachtkamer. De Lommelaar heeft het altijd over een berekend parcours. “Niks moet, ik wil rustig blijven groeien”, klonk het altijd. Meeus maakte er ook geen geheim van dat 2020 het jaar van de doorbraak moest worden. Begin maart zette hij zijn ambities kracht bij door de profkoers in Wanzeel te winnen.

Corona-pauze

Het coronavirus leek roet in het eten te strooien, maar de Noord-Limburger bleef stevig trainen. Bij de nieuwe start, begin augustus in Tsjechië, was het meteen raak. Meeus won er niet alleen twee ritten, hij pakte ook de groene puntentrui. Met brio want bij zijn eerste ritzege hield hij onder meer Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix) achter zich en een dag later moest de Duitser Max Kantoor (Jumbo Visma) de duimen leggen. Tijdens het EK in Plouay werd Meeus zevende en eerste Belg. “Ik spurtte mee voor de vierde plaats, maar ik kwam iets te vroeg op kop zitten”, klonk het achteraf.

In de kijker

Meeus stond al op de lijstjes van verschillende profploegen, maar zijn prestatie in Tsjechië zorgde voor nog meer interesse. “Ik ben klaar om prof te worden. Voorlopig is het nog niet duidelijk hij welke ploeg dat kan, maar er zijn gesprekken. Ja, ook met een World Tour team, maar net zo goed kom ik bij een interessant Pro Team terecht”, aldus Meeus. De 22-jarige Lommelaar is nog tot het einde van de week aan de slag in Italië waar hij vandaag weer tweede werd. In de Giro Ciclistico d’Italia lijkt vooral de rit op donderdag op zijn lijf geschreven. In het verleden toonde ook Jasper Philipsen al zijn snelle benen in de baby-Giro.