Jordi Meeus pakt ritwinst in de baby-Giro en is zeker van een profcontract bij een Worldtourploeg Koen Wellens

03 september 2020

20u29 0 Lommel Jordi Meeus (Seg Racing Academy) heeft vandaag de zesde rit in de baby-Giro gewonnen. De Lommelaar was na twee tweede plaatsen de snelste van het peloton. Meeus gaf ook aan zeker te zijn van een profcontract. “Ja, bij een Worldtourploeg. Wie het wordt, kan ik nog niet zeggen. Ik had al een akkoord voor de Giro, mijn resultaten bevestigen de keuze”, vertelt hij.

Dat Meeus al een tijdje in goede doen is, was duidelijk. Na dubbele winst in de Ronde van Tsjechië waar hij ook het puntenklassement won, was hij beste Belg op het EK in Plouay. De ritwinst in de baby-Giro was bijna te voorspellen. “Ik was er al twee keer kortbij, maar telkens was er iemand sneller. Vandaag niet, ook al moest ik lang wachten voor er zekerheid was over een spurt. De vier vluchters werden pas in de slotfase gegrepen. Met dank aan mijn ploeg trouwens die me perfect gelanceerd hebben”, aldus Meeus die met het nieuws kwam dat het profcontract voor volgend seizoen in kannen en kruiken is.

Worldtourploeg

De kogel is inderdaad door de kerk: Meeus rijdt in 2021 in het profpeloton. Hij passeert meteen door de grote poort want de Noord-Limburger vond onderdak bij een Worldtourploeg. Een echte verrassing is dat niet. “Ik was al voor de start van de Giro zeker. Dat geeft gemoedsrust, ja. Namen noemen? Neen, voorlopig nog niet”, lacht hij. Vrijdag en zaterdag staan de slotetappes in de baby-Giro op het programma. Die lijken niet meteen op maat van de stevige Meeus. “Geen spek voor mijn bek. Het zal aanklampen worden. De ploeg kan na het puike werk alvast rekenen op mijn steun. Vraag is natuurlijk hoe ver die zal reiken. Ik kan gelukkig nu al terugblikken op een geslaagde Ronde van Italië.”

Geen WK-ambities

De UCI maakte vandaag bekend dat het WK eind september in Italië doorgaat. Goed nieuws voor Meeus? “Niet echt want het parcours lijkt te zwaar voor mij. Het wordt een regenboogstrijd voor andere types. Ik verwacht dan ook niet meteen een selectie. Als ik er toch bij ben, zal ik mijn best doen, maar eigenlijk kan ik niet veel gaan doen in Imola. Ik ga ervan uit dat de bondscoach mij niet zal bellen”, bekent hij.