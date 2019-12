Jongerencentrum en kinderopvang in gerenoveerd voetbalstadion Lommel SK Birger Vandael

17 december 2019

Vanavond zal het stadsbestuur van Lommel het meerjarenplan presenteren aan de gemeenteraad. Het meest opvallende punt is de beslissing om het voetbalstadion van Lommel SK te renoveren. Verschillende stadsdiensten zoals een jongerencentrum (dat ook dienst zal doen als stadsfeestzaal), de nieuwbouw van de groendienst en een nieuwe stedelijke kinderopvang zullen plaats krijgen in dat gerenoveerd stadion. Er zal een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd naar de precieze inrichting van het voetbalstadion. “We zijn blij dat er ook bij de voetbalclub een draagvlak is ontstaan voor dit project”, aldus burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Het stadion met retailcentrum aan de ring beschouw ik als ‘afgevoerd’. Het lijkt ons een veel beter idee om de stadsdiensten aan het voetbalstadion onder te brengen. Ze horen daar perfect thuis.”