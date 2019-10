Jeugdveld van Lommel SK beschadigd door racers BVDH

18 oktober 2019

In de nacht van donderdag op vrijdag werd één van de jeugdvelden van Lommel SK beschadigd door racers. Meer bepaald gaat het om veld 4. “Racen doe je niet op een voetbalveld", klinkt het bij de jeugdopleiding. “Als er iemand iets gezien of gehoord heeft, mag je steeds contact met ons opnemen!” Lommel SK deelde het bericht via de sociale mediakanalen.