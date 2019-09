Jan Geurts (N-VA) vervangt Valérie Van Gastel in gemeenteraad BVDH

24 september 2019

Dinsdagavond legde Jan Geurts de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Hij vervangt Valérie Van Gastel, die via een brief liet weten dat ze niet langer als raadslid zou fungeren. Geurts werkt in het Ziekenhuis Oost-Limburg en is lid van de N-VA-afdeling in Lommel van kort na de oprichting. Hij was eveneens een lange tijd voorzitter van deze afdeling. Verder staat hij bekend als supporter van Kattenbos Sport en als een familieman met partner Caroline en vijf kinderen. Peter Luykx (N-VA) heette zijn partijgenoot welkom aan zijn zijde: “We danken Valérie ook voor haar inzet. Het is voor politici niet vanzelfsprekend om altijd een gezond evenwicht te vinden.” Gemeenteraadslid Rita Philippo (Samen – sp.a) merkte op dat ze het vertrek van een vrouw betreurt: “Ik ben er wel van overtuigd dat Jan het goed zal doen.”