Jamal Aabbou kijkt uit naar komende bekermatch want “elke minuut op het veld is belangrijk!” Luc Dujourie

07 oktober 2020

21u30 0 Lommel Iemand zin in een bekerwedstrijd tussen Lommel SK (eerste klasse B) en de nobele onbekenden uit Zelzate? Een domme vraag als je die aan ene Jamal Aabbou stelt. De 20-jarige aanvaller zat de voorbije weken immers al te vaak aan de bank gekluisterd en kijkt dus ongeduldig uit naar het echt werk. Bij voorkeur nu zondag al.

Ernst & pret

“Men spreekt over al die grote veranderingen bij Lommel en dat klopt natuurlijk ook. Nieuwe bazen, een nieuwe cultuur, veranderde spelconcepten en spelers uit andere hoeken van de wereld. Da’s allemaal boeiend en verfrissend maar eigenlijk telt voor mij alleen wat er tussen de lijnen gebeurt. Daarom doet het mij vooral plezier dat we ondanks dat alles stilaan een heel hechte groep aan het worden zijn. Weet je, enerzijds zijn er al die jonge, talentvolle jongens, anderzijds de ervaren spelers die de lijnen uitzetten. En soms ook die jongeren wat steviger hun mening geven als dat moet. Ook bij mij? Dat mag maar eigenlijk ben ik behoor ik in mijn derde seizoen bij de A-kern al tot de minder-jongeren. Wat dat betreft ben ik helemaal mee: ernstig bezig zijn met ons vak, pret maken als het kan. Conclusie, we beschikken over een mooie ‘mix’ en dat werkt echt wel goed.”

Ook voor de man die al te vaak op de bank zit te kniezen?

“Ik ben met volle ‘goesting’ in dit nieuwe City-project gestapt en beschouw het als een buitenkans omdat je als voetballer stappen kan zetten. Je wil een betere speler worden en ik heb het gevoel dat ik dat elke dag ook doe. Maar City of niet, het gaat als vanouds om presteren in eerste klasse B. Iedereen wil gewoon op het veld staan tijdens het weekend en ik kan je verzekeren dat die concurrentie goed voelbaar is op training. Ook ik ga er steviger dan ooit tegenaan. Iedereen zet zijn beste beentje voor en samen zorgen we er voor dat het niveau doorlopend hoog is. Om je vraag te beantwoorden: het was voor mij wat slikken na een seizoen waar ik toch regelmatig op het veld stond en een mooie evolutie mocht maken. Nu kan ik alleen maar mijn uiterste best doen en me gedragen als een prof. De rest is aan onze trainer.”

Wat met een zondags bekerpotje tegen Zelzate? Net op tijd na twee pijnlijke nederlagen?

“Misschien wel en ik begrijp wat je zegt. Voor mij is elke wedstrijd echter hetzelfde: 90 minuten om te scoren, te winnen en minuten te maken. Trouwens, wees maar gerust dat die jongens van Zelzate super gemotiveerd op bezoek komen bij die club waar zo veel commotie is rond geweest. Voor ons is het een kans om te tonen dat we echt wel aardig kunnen voetballen en ik sta te popelen om mijn steentje bij te dragen…”

Lommel SK en Zelzate (tweede nationale) ontmoeten elkaar zondag in de vijfde ronde van de Croky-Cup, aftrap om 16 uur aan de Gestelsedijk.