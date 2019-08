Internering voor Lommelaar (35) die vader dubbele kaakbeenbreuk sloeg BVDH

01 augustus 2019

14u36 1 Lommel Het openbaar ministerie beveelt de internering van een Lommelaar (35) die op 21 juli 2018 slagen toebracht aan zijn vader aan De Lossing in Lommel. Beklaagde lijdt aan een psychotische kwetsbaarheid, is licht zwakzinnig en riskeert opnieuw dergelijke feiten te plegen. “Ik had dit nooit van mijn zoon verwacht”, aldus het slachtoffer.

Aan De Lossing was er die dag een cursus van Pasar. Zij gaven een korte uitleg over de mogelijkheden en werking van een outdoor-gps. Vader en zoon hadden elkaar al jaren niet gezien, toen hun wegen op de parking plots kruisten. De vader probeerde zijn zoon bewust te negeren, maar kreeg al snel enkele verwijten naar zijn hoofd geslingerd. “Hij kreeg ook een vuist in het gezicht en de boodschap dat beklaagde hem nog wel zou krijgen”, aldus de uitleg van de procureur bij de behandeling.

Dubbele kaakbeenbreuk

Beklaagde bleef vervolgens rondhangen aan de parking en hoewel de initiatie werd verder gezet, kwam het tot een nieuwe aanvaring. “Nu ga ik het regelen”, klonk het bij de dertiger. Hij begon volgens getuigen als een bezetene zijn vader te slaan en gaf hem verschillende klappen op zijn hoofd. Uiteindelijk liep het slachtoffer een dubbele kaakbeenbreuk op en kon hij verschillende maanden niet gaan werken. “Verdachte raakte waar hij kon”, stelt de procureur.

Op burgerlijk gebied wordt de zaak heropend op 24 januari 2020. Er dient immers eerst deskundig onderzoek gedaan te worden. De beklaagde moet al een voorschot van 2.000 euro betalen.