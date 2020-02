Internering gevraagd voor Lommelse (24) die met pistool politiekantoor binnenwandelt bij wijze van schreeuw om aandacht Birger Vandael

05 februari 2020

10u02 0 Lommel Begin augustus wandelde een 24-jarige vrouw uit Lommel binnen bij de lokale politie van Lommel met een pistool in haar handen. Eén van de agenten dook zwaar onder de indruk onder zijn bureau en vroeg onmiddellijk om bijstand. Uiteindelijk bleek de vrouw vooral op zoek naar aandacht voor haar psychologische problemen. De internering wordt gevraagd.

De vrouw wilde al een tijdje opgenomen worden, maar was niet bepaald graag gezien bij de verschillende ziekenhuizen. In het verleden vertoonde ze daar immers al agressief gedrag. “Daarom ging ze over tot vrij drastische maatregelen”, vertelde de procureur. “Met het pistool, dat achteraf geen echt exemplaar bleek te zijn, zwaaide ze rond in het politiekantoor. Dat liet een stevige indruk achter op de agenten ter plaatse. Uiteindelijk konden die haar toch overtuigen om het wapen weg te gooien.”

Akkoord met vordering

De procureur verwees bij de vordering naar mogelijke borderline en autisme bij de beklaagde. Ze had eerder ook al de nodige problemen met drugsgebruik. Haar advocate Peter Donné verzette zich niet tegen die vordering. Hij gaf aan dat hij het gegeven van een internering reeds met zijn cliënte besprak. Ook de Lommelse leek akkoord met die vordering. Vonnis op 4 maart.