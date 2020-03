Insecten uitgezet in Center Parcs: “Geen slecht idee, zolang men de controle niet verliest...” Birger Vandael

12 maart 2020

16u57 6 Lommel De ene spreekt over ‘kevers’, de andere heeft het over ‘kakkerlakken’. Feit is dat de kleine insecten die deze week in Center Parcs De Vossemeren in Lommel werden opgemerkt, voer zijn voor veel discussie. Het park gaf zelf aan dat de beestjes werden uitgezet voor de compostering. “Als de insecten uit het gesloten systeem ontsnappen, kan ik de gevolgen niet voorspellen”, waarschuwt e ntomoloog Wouter Dekoninck.

Huisbioloog van Center Parcs Jean Henkens legde deze week in onze krant uit dat de kevers onderdeel zijn van de kakkerlakkenfamilie en afkomstig zijn uit Zuid-Amerika en Australië. “Die eerste soort zijn ‘saprofagen’, dat betekent dat ze zich storten op dood organisch materiaal, zoals onder meer rottend hout. De Australische soort eet dan weer luizen op. In totaal hebben we vier soorten kevers in ons park. We zetten ze onder meer uit in de Aqua Mundo (het tropisch zwemgedeelte) en de Market Dome (een indoorzone met horeca-aangelegenheden waar ook veel exotische planten te vinden zijn). Ik houd heel nauwgezet bij hoeveel diertjes er zijn, zodat de biotoop in stand gehouden wordt.”

Volgens Center Parcs werden de beestjes bewust uitgezet. Andere bronnen beweren dat ze met de planten zijn meegekomen en het park liet gedijen omdat ze van nut kunnen zijn. Dekoninck bevestigt als insectenspecialist de waarde van dergelijke beestjes. “In een gesloten systeem kan het nuttig zijn om een niet-inheemse soort te plaatsen zodat ze hun rol in de compostering kunnen uitspelen. Het probleem is dat deze soorten hier niet thuishoren en je dus ook niet kan inschatten wat er gebeurt wanneer dergelijke insecten ontsnappen uit het systeem en zich hier beginnen settelen. Het park moet er nauwgezet op toezien dat dit niet gebeurt.”

Kakkerlakkenplaag?

De entomoloog waarschuwt dan ook voor de gevolgen wanneer het straks een warme zomer wordt. “In tropische regio’s gebeurt het ooit dat de kakkerlakken zich gaan voortplanten en er een ware plaag ontstaat. Het gaat dan om specifieke omstandigheden en het is moeilijk om een subtropisch zwembad daarmee te vergelijken. Ik ben ervan overtuigd dat men in de parken wel weet wat ze doen.”

Bij het park benadrukt men dat het deze week om één klacht ging. “Als er echt een plaag zou zijn, dan zouden er honderden klachten binnenlopen”, stelt Henkens. “Die beestjes zitten daar al jaren en we hebben dat altijd onder controle gehad. Doordat we nu de planten met koud water hebben afgespoten, zijn er een paar tijdelijk onder de mensen gekomen. Misschien is het nuttig om informatiebordjes te plaatsen, zodat mensen weten wat die insecten daar doen en zich geen zorgen maken.”