Indrukwekkende muurschildering aan Huis van de Wereld Birger Vandael

14 juni 2019

Vanmiddag werd aan het Huis van de Wereld een bijzonder nieuw kunstwerk ingehuldigd. Het betreft een indrukwekkende muurschildering waarin alle zeventien de duurzaamheidsdoelen (SDG’s) zijn verwerkt. Ze worden via één lijn met elkaar verbonden waarmee wordt aangetoond dat ze universeel en voor iedereen zijn. De SDGs zijn één en ondeelbaar, je moet ze tegelijkertijd aanpakken omdat ze allemaal even belangrijk zijn. Illustrator Dirk Van Bun zorgde voor het ontwerp en de illustratie. Leerlingen van SBSO Helix en PROVIL ION kleurden de illustratie tijdens de Europese Duurzame Ontwikkelingsweek van 30 mei tot 5 juni in.