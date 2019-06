IN BEELD. Vestivillegangers bijna allemaal weg uit Lommel: “Hiphopfeestje op camping was geweldig” Marco Mariotti

29 juni 2019

12u32 0 Lommel Zo'n vijfhonderd festivalgangers brachten de nacht door in Lommel op de voorziene camping van Vestiville, dé festivalflop van de zomer. Vrijdagavond werden er nog gratis frietjes uitgedeeld, en ook deze morgen kregen ze een gratis basisontbijt en non stop frisdrank aangeboden. “Ondanks alles, soigneren ze ons hier wel goed”, klinkt het bij velen.

“Of ik goed geslapen heb? Het was veel te warm vanochtend in mijn tent.” De sfeer op de camping van Vestiville is eerder tam. Auto’s komen af en aan rijden om tenten en koffers in te laden, en een pendelbus rijdt richting Lommel-centrum of het station.

Ondanks de bittere pil van de volledige annulatie van het festival, was de sfeer op de camping de hele avond en nacht volgens naar behoren. “Hier ontstond een spontaan feestje achteraan bij de drankstand”, vertellen Wim en Dilan uit Blankenberge. “Iemand had zelfs een laptop bij en boxen. Waar die mens opeens vandaan kwam weet ik niet, maar de sfeer was top. Zeker 200 mensen zaten hier bij elkaar, samen te dansen, te feesten. We hebben er echt ons eigen hiphopparty van gemaakt.”

Dankbaar

De meerderheid is vol lof over de aangeboden hulp. “We kregen gratis frieten, hamburgers, drank, noem maar op. Zeker vandaag is het al van ‘s morgens erg warm in de open vlakte. We gaan er samen nog een fijn weekend van maken en zoeken een slaapplaats of camping in de buurt van Lommel. We hebben allemaal vrij, en zijn hier op voorzien. Alleen qua vervoer is het wat moeilijk, er waren gisteren geen taxi’s te vinden.”

Arrestatie

Intussen zitten de drie organisatoren nog steeds in de cel. Het gaat om de Nederlandse broer en zus Ty, en een derde kompaan. Die laatste wordt deze namiddag uitgebreid verhoord en heeft een tolk nodig. Broer en zus Ty werden dan weer vannacht op de rooster gelegd.

Het trio wordt verdacht van oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen. Zo zouden ze leveranciers en decorbouwers met valse betalingsbewijzen een rad voor de ogen hebben gedraaid. Met het tonen van gemanipuleerde screenshots probeerde de organisatie hen hun prestaties alsnog te laten leveren in de hoop alles tijdig klaar te krijgen. Mogelijk loopt de fraude in de honderdduizenden euro. De bank ABN Amro stelde al een onderzoek in.