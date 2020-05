IN BEELD. Lommelaar Henny Seroeyen daagt Special Olympics-atleten in thuisdorp uit Birger Vandael

21 mei 2020

20u53 9 Lommel Donderdag vond de eerste dag plaats van de Special Olympics Belgium Virtual Games. Omdat een echte sportcompetitie niet mogelijk is, worden de atleten uitgedaagd om zich aan enkele challenges te wagen. Ook Lommelaar Henny Seroeyen, de acteur uit De Buurtpolitie, droeg zijn steentje bij. Hij zocht een vijftal jonge Special Olympics Belgium-basketballers in Lommel op en leerde hen alles over kracht en evenwicht.

De aftrap van de online openingsceremonie werd gegeven met een virtuele ‘torch run’. De fakkel werd doorgegeven door een vijftigtal Special Olympics Belgium-atleten, om ten slotte te eindigen in de handen van Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen, die de Vlam van de Hoop plechtig aanstak op de Grote Markt in Antwerpen.

Na de opwarmsessie gingen de Special Olympics Belgium-atleten thuis of in hun zorginstelling aan de slag met tien challenges in vijf sportdisciplines, waaronder planking, jongleren met een bal of enkele kilometers lopen of fietsen. Ook krachtpatser en Special Olympics Belgium-ambassadeur Henny Seroeyen droeg zijn steentje bij tot de eerste dag van de Virtual Games. De acteur met een modellencarrière kaapte gedurende de hele dag de Instagrampagina van Special Olympics Belgium, en bezocht enkele atleten in een zorginstelling in Oosterlo. Ook in thuisdorp Lommel spande hij zich dus in voor de Special Olympics-atleten.

Enorm enthousiasme

De atleten en hun supporters reageerden massaal op de challenges: maar liefst 30.000 mensen volgden de openingsceremonie live via Facebook en 10.900 atleten namen donderdag deel aan de challenges. “Het doet ons veel plezier dat zoveel atleten thuis of in hun instelling hebben deelgenomen aan de eerste dag van de Special Olympics Belgium Virtual Games 2020. Dat toont aan dat er, ondanks de huidige situatie, een enorm enthousiasme leeft bij de atleten en dat de sportieve vlam nooit uitdooft”, vertelt Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium.