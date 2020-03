In beeld: honderden kinderen koning te rijk in ‘Kinderstad’ Birger Vandael

02 maart 2020

Het afgelopen weekend vond in de Lommelse Souverein Arena opnieuw Kinderstad plaats. Met spectaculaire springkastelen, creatieve workshops, clowns en grime kon de jongste generatie hier naar hartelust spelen en genieten. Voor de bouwers waren er onder meer standjes van Lego, Duplo, Playmobil en Clickx, terwijl de gamers op een reuzegroot scherm hun ding konden doen. In het WAKASA-timmerdorp lieten handige harry's zich gaan, relaxen kon je dan weer in de cinema van UGC. Verder was er nog een circustheater aan een oeroude woonwagen, een fotobooth voor coole beeldjes en peuterattracties voor de allerkleinsten.