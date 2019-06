IN BEELD: Aquapark aan De Vossemeren wordt de zomerattractie in de regio! Birger Vandael

05 juni 2019

17u59 0 Lommel Vanmiddag werd het grootste Aquapark aan Center Parcs De Vossemeren officieel geopend. De gigantische opblaasbare stormbaan van 4.000 vierkante meter groot wordt de zomerattractie in de regio. Nu al zitten quasi alles sessies vol en dan moet de echte zomervakantie nog beginnen. “We verwachten tot 20.000 bezoekers van het Aquapark deze zomer”, zegt General Manager Frank Van Ouytsel.

Al meer dan dertig jaar is De Vossemeren een begrip in de recreatieve sector, maar sinds de komst van het WaterCamp Aquapark werd bekend gemaakt, gaat het park nog meer over de tong. “We werken al een vijftal jaar samen met het bedrijf Surf & Fun voor de uitbating van onze waterski. Via hen werden er contacten gelegd met het bedrijf Water Camp uit Tilburg. Zij brachten een tijdje geleden al een gelijkaardig waterpark naar Center Parcs De Kempervennen in Westerhoven, net voorbij de grens. Dat was een kleinere versie en sloeg al enorm aan”, vertelt Van Ouytsel.

Pyramide en schommel

Surf & Fun zag potentieel in de twee grote meren van De Vossemeren en vroeg een ‘partnership’ met het park aan. Het resultaat is het reusachtig drijvend park met meer dan honderd hindernissen. Je vindt op het enorm gevaarte een grote pyramide waar je overheen moet klimmen, een sprong door de lucht vanaf de ‘blob’ of een grote schommel waarmee je over het water zwiert. Alle attracties zijn goedgekeurd op vlak van veiligheid.

De komst van het Aquapark was groot nieuws. Waterliefhebbers uit Limburg en omstreken reageerden massaal enthousiast. “Ik was er ook wel over verbaasd hoe snel het nieuws zich via de sociale media verspreidde. In Nederland werd er wel reclame gemaakt op bushokjes, maar in België ging het vooral via Facebook heel snel rond. Dat zag ik ook aan de cijfers, want alle sessies waren in een wip uitverkocht. Dit park vergroot onze aantrekkingskracht, het aantal bezoekers en de interesse in andere activiteiten”, is de General Manager overtuigd.

Een sessie op het Aquapark duurt een uur. Vooraf wordt er nog een korte uitleg gegeven en iedere deelnemer krijgt een zwemvest. Op frissere dagen kan je ook een wetsuit huren. Momenteel is het Aquapark enkel op woensdag, zaterdag en zondag open, vanaf de zomervakantie gaat het elke dag open. Een bezoekje kost 11 euro per persoon. “We bekijken momenteel of we nog meer sessies kunnen organiseren”, geeft Van Ouytsel nog mee.