Horeca Van Zon neemt intrek op Kristalpark BVDH

18 februari 2020

Horeca Van Zon zal na meer dan 55 jaar “hometown" Hamont-Achel verlaten. Dat liet de hofleverancier van de horeca zelf weten via de sociale media. “Vanaf november 2020 nemen we onze intrek in het nieuwe hoofdkantoor op het Kristalpark in Lommel", klinkt het bij de groothandelaar, die maar liefst 30.000 artikelen aanbiedt. “Dat betekent meer ruimte, meer magazijnen, meer plaats voor voorraden en natuurlijk een betere service voor onze klanten.”