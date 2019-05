Hoofdinspecteur politiezone Lommel staat terecht voor zes vermeende vuistslagen Birger Vandael

22 mei 2019

16u00 12 Lommel Agressie ten aanzien van agenten is geen zeldzaamheid in de rechtbank, maar een hoofdinspecteur die zelf beklaagde is, zie je minder vaak. Het gebeurde vandaag op de correctionele rechtbank van Hasselt waar een hoofdinspecteur van Politiezone Lommel uitleg moest geven bij een uit de hand gelopen conflict vier jaar geleden aan de McDonalds van Lommel.

Voor de gelegenheid werden videobeelden gebruikt om de bewijslast ten aanzien van de arrestant te tonen. De beklaagde uit Balen (31) raakte op 23 mei 2015 ter hoogte van McDonalds oververhit nadat er een discussie was ontstaan over de drive-in en de bonnetjes om te betalen. De man had op dat moment ook een merkbare alcoholgeur. Hij zou onder meer een vrouwelijk personeelslid hebben vastgenomen aan de short. Die dame belde de politie.

Kopstoot

Bij de arrestatie van de man liep het helemaal de mist in. Enkele agenten troffen hem in de buurt aan en zagen dat hij behoorlijk onder de indruk was van de feiten. Hij werd geboeid en begon zich weerspannig op te stellen. Zo schopte hij in het wilde weg tegen de ruiten. Aan de mensen in het commissariaat werd gevraagd zich klaar te houden bij het binnenbrengen. Op de beelden was onder meer te zien waarbij hij werd binnengebracht. In de cel werden zijn boeien losgemaakt en werd hij gefouilleerd. Op een bepaald moment dreigde hij een kopstoot te maken, waarna hij een reeks slagen incasseerde van de hoofdinspecteur. Voor zowel de inspecteur als de arrestant werd de opschorting gevorderd.

Beklaagde was acht maanden werkonbekwaam en liep onder meer een gebroken oogkas op. Hij vraagt ruim 30.000 euro aan schadevergoeding. Meester Jan Swennen vertelde dat zijn cliënt zes slagen in zijn aangezicht kreeg bij de arrestatie. “De politie had zijn waardigheid moeten behouden bij de feiten.” Zelf wees de man uit Balen naar zijn ADHD-problematiek, die hem naar eigen zeggen al zijn hele leven achtervolgt. Meester Erik Schellingen verdedigde de hoofdinspecteur en sprak van een schrijnend gebrek aan schuldinzicht. Hij wees op wettelijke zelfverdediging. De uitspraak volgt op 19 juni.