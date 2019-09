Honderden honden komen naar Den Horst Birger Vandael

02 september 2019

12u12 1 Lommel Aanstaande zondag wordt feestzaal Den Horst tussen 11 en 17 uur overspoeld door honderden honden. Deze werden door ‘Spaanse Honden in Nood’ (SHIN) gered uit Spaanse dodingsstations en kregen bij Belgische baasjes een tweede leven.

Twintig jaar geleden werd SHIN opgericht door de Truiense Fabienne Paques, die in Malaga verblijft. Met haar team vangt ze daar permanent een 500-tal honden op in haar ‘refugio’. Deze honden biedt ze vervolgens aan ter adoptie. Ondertussen vond SHIN al voor meer dan 22.000 honden een nieuwe thuis in België en Nederland. Elk jaar komt het team van Spanje naar België, voor een weerzien met honderden honden en hun baasjes, en dit jaar is dat net als in 2018 in Lommel.

Boost

Voor Fabienne haar team en haar meer dan 200 vrijwilligers is het weerzien met de honden die zij ooit uit verschrikkelijke situaties hebben gered en met liefde hebben verzorgd, een ‘boost’ om er weer tegenaan te gaan.

Ook voor niet- adoptanten van een SHIN-hond, valt er heel wat te beleven op deze ‘SHIN-dag’. Er is immers maar één voorwaarde: dat je hondenliefhebber bent. Zo zijn er demonstraties van bewakings- en drugshonden, kan je een mooie uitgestippelde wandeling maken, zijn er leuke standjes met spulletjes voor je viervoeter en foodtrucks. Ook schenkingen van hondenvoer voor de honden in Spanje en van rosse centjes zijn voor de organisatie meer dan welkom.