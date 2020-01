Hoeks Triatlon terug van weggeweest BVDH

16 januari 2020

19u40 0 Lommel Na twee jaar afwezigheid is de Hoeks Triatlon deze zomer op 9 augustus terug! De organisatie mikt op meer dan 500 deelnemers en pakt uit met een programma voor sportievelingen van alle leeftijden en niveaus. Zo kan je deelnemen aan een kwarttriatlon, sprinttriatlon, triotriatlon of Iron Kid. Inschrijven kan vanaf 1 februari.

“De Lommelse triatlon is een echte klassieker. Na twee jaar afwezigheid was de vraag naar een nieuwe organisatie dan ook erg groot, zowel van binnen als buiten de club. Met de werken op de kanaaldijk achter de rug en die op het marktplein bijna ten einde, ligt de weg nu letterlijk en figuurlijk open voor een nieuwe editie van onze wedstrijd”, aldus Jean-Pierre Cuypers, voorzitter van de Lommelse Triatleten.

“Zoals de traditie het wil, mogen de deelnemers en toeschouwers zich in Lommel verwachten aan een sfeervolle en kwalitatieve wedstrijd, waarin toppers en recreanten zij aan zij het beste van zichzelf zullen geven”, voegt racedirecteur Jos Willems toe.

Rijke geschiedenis

Burgemeester Bob Nijs (CD&V) verwijst naar de rijke geschiedenis van de triatlon in Lommel. “Zo mochten we in het verleden al gastheer zijn van een Belgisch en een Europees Kampioenschap. We zijn als stad dan ook erg blij met het initiatief van de Lommelse Triatleten en geven graag onze steun aan dit waardevolle sportevenement. We laten de deelnemers en toeschouwers graag kennismaken met de troeven van onze stad, met onder andere het fietsparcours dwars door natuurgebied de Sahara en de finish op het nieuwe marktplein.”

Met uitzondering van de Iron Kid (start in het zwembad) beginnen alle wedstrijden in het kanaal Bocholt-Herentals bij brug 12 (Vossemeren). De aankomst is telkens op het Marktplein in Lommel centrum.

Alle info via: https://lommelsetriatleten.wordpress.com/hoeks-triatlon-2020.

