Historisch stripverhaal van Lommelse tekenaar vertaald in drie landen: “In het spoor van Jommeke” Birger Vandael

17 oktober 2019

12u02 2 Lommel Amper vijf maanden nadat de Lommelse tekenaar Bart Proost een stripboek over het Duitse historisch personage Kasper Hauser lanceerde, ziet hij het werk vertaald en gepubliceerd in het Duits. Uitgeverij Stainless Art uit Aken zal het album op de markt brengen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. “We hopen ook dat de Nederlandstalige versie een doorstart kan maken”, vertelt de Lommelaar.

Het verhaal van Kaspar Hauser geldt als één van de grootste mysteries uit de negentiende eeuw. Hij was een Duitse vondeling uit Beieren die op pinkstermaandag 1828 opdook in de straten van Neurenberg. Hauser droeg oude boerenkledij, brabbelde enkele woorden, kon amper lopen en leek wel zwakzinnig. De jongen werd ondergebracht in een gevangenis voor landlopers en woonde in bij verschillende weldoeners. Zo werd Hauser een bezienswaardigheid en werd hij door de stad geadopteerd.

Wat Hauser in zijn jeugdjaren precies had meegemaakt, bleef altijd een raadsel. Naar eigen zeggen zat hij een groot deel van die tijd in een minuscule cel. Volgens sommigen was hij een idioot of zelfs een bedrieger, volgens anderen werd hij zwaar misbruikt. In oktober 1829 werd hij aangevallen met een kapmes en verhuisde hij naar andere families. Er werd gespeculeerd over zijn mogelijke koninklijke afkomst. Uiteindelijk werd hij in 1833 neergestoken in Ansbach. De omstandigheden bleven onduidelijk, wat van hem een legende en een inspiratiebron voor kunstenaars maakte.

Gefascineerd door quizvraag

Rond Hauser zijn theaterstukken, gedichten, boeken en films gemaakt, maar het eerste stripalbum is dus van Vlaamse hand. Proost liet zich hiervoor ondersteunen door de Tongerse inkleurder Criva en de Gentse scenarist Verhast. “Ik leerde het verhaal kennen toen het jaren geleden een quizvraag was”, glimlacht Proost. “Ik was meteen gefascineerd en heb al het werk rond hem gelezen en gezien. Het is een historisch stripverhaal met de focus op het menselijke aspect.”

Op 18 mei dit voorjaar lanceerde Proost het stripboek, uitgegeven door Saga Uitgaven, op het internationaal stripspektakel in Eindhoven. Door de vertaling naar het Duits volgt de reeks van Proost het voorbeeld van Jommeke, dat door dezelfde uitgeverij ook al werd uitgebracht. “Het hielp wel dat Hauser in Duitsland nog steeds een enorm bekend personage”, benadrukt Proost.

Opstapje

De striptekenaar is zeer verheugd met deze kans. “Zo krijgt ons album een tweede leven in het buitenland. We zagen de Vlaamse versie altijd als een opstapje naar de Duitstalige landen. Men blijkt daar erg ambitieus te zijn. Zo zullen we in 2020 meermaals signeren, onder meer op Comiciade in Aken en op het stripfestival van Erlangen. Hopelijk mogen we ook onze opwachting maken op de speciale ‘Kaspar Hauser’-Festspiele in Ansbach. En in ons land is er een educatieve huur-expositie voor Vlaamse bibliotheken en cultuurcentra. Zo krijgt het verhaal van Kaspar Hauser ook bij ons de aandacht die het verdient!”