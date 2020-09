Het is officieel nu: Jordi Meeus tekent contract bij Bora-Hangsgrohe: “Laatste man in de sprinttrein van Sagan? Graag.” Koen Wellens

17 september 2020

18u52 0 Lommel Jordi Meeus rijdt de komende twee jaar voor het worldtourteam Bora-hansgrohe. De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar gisteren maakte de ploeg van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan het nieuws officieel bekend. De Lommelaar betreedt het profpeloton door de grote poort. “Ik kom bij één van de beste teams ter wereld terecht. Dat is een enorme motivatie”, vertelt Meeus.

De 22-jarige Meeus werd in 2018 al genoemd als kandidaat voor het proflegioen en vorig jaar stond hij zelfs heel dicht bij een overging. “Klopt, maar twee jaar geleden was het nog veel te vroeg. Er waren aanbiedingen, maar ik wilde eerst nog sterker worden. Een jaar geleden was er een heel concreet aanbod van Sport Vlaanderen-Baloise en ook enkele andere teams toonden interesse. Ik heb toen bewust gewacht. Een goede keuze, zo blijkt. Ja, geduld wordt beloond”, lacht Meeus.

Van SEG-roze naar Bora-groen

Meeus reed de voorbije drie seizoenen bij de opleidingsploeg SEG Racing Academy. In een opvallend truitje dat gesierd is met opvallende roze strepen. Die maken nu plaats voor het groen van Bora-hansgrohe. Weg met het baby-roze? “Zo kan je het inderdaad ook zien, maar ik heb er wel een fantastische periode gekend. De ideale leerschool.” Toen de Lommelaar enkele weken geleden van zijn manager te horen kreeg dat het team van Peter Sagan interesse betoonde, kreeg hij terstond kippenvel. “Meer zelfs, het was voor een euforisch moment. Ja, ik wilde graag naar de profs en ja, liefst van al bij een stevige ploeg, maar Bora-hansgrohe, neen dat had ik niet meteen verwacht.”

Opgekeken naar Sagan

Binnen enkele maanden trekt Meeus op trainingskamp met onder meer Peter Sagan en nog wat later maakt hij deel uit van de sprinttrein van de Slovaak. “Het is allemaal nog een beetje onwezenlijk. De voorbije seizoen reed ik al vaker tussen de profs, maar ik denk toch vooral terug aan de periode toen ik met veel ontzag opkeek naar de prestaties van bijvoorbeeld Sagan. Jongens, straks sta ik met hem op de ploegfoto.” De kans bestaat dat Meeus volgend seizoen één van de laatste leadouts in de sprinttrein van de zevenvoudig winnaar van de groene trui in de Tour. “Of dat al in de Tour is, betwijfel ik. Ik denk dat het team mij vooral wil uitspelen in de 1.1.-koersen. Ik heb er alleszins heel veel zin in. Het kan niet snel genoeg 2021 zijn.”