Het heetste plekje van Vlaanderen? Elektronisch bord geeft 43 graden aan in Lommel Birger Vandael

09 augustus 2020

13u48 0

Lommel wordt omwille van de aanwezigheid van de Sahara wel eens de heetste plek van Vlaanderen genoemd. Als we de elektriciteitsborden aan de apotheekzaken moeten geloven, dan zou dat wel eens heel goed kunnen kloppen. Zaterdagmiddag stond er immers op te lezen dat het kwik tot 43 graden gestegen was in het stadscentrum. Metingen op dergelijke borden zijn echter niet bepaald accuraat, vermoedelijk was het toch enkele graden frisser.