Het gaat hard voor dj Frank Clarck: samenwerking met Voice-zangeres en buitenlandse interesse Birger Vandael

31 mei 2019

15u42 0 Lommel Sinds de Lommelse dj en producer Frank Clarck een Ibiza-hit scoorde met ‘You belong to me’, gaat het hard. De samenwerking met Anne Marie Bush, zangeres van de Simple Minds, opende deuren voor de Lommelaar, die deze zomer opnieuw een stap wil zetten. “Tomorrowland blijft één van de grote ambities”, geeft hij toe.

Frank Clarck maakte de afgelopen periode jingles voor de radio en stond op grote feesten met zijn eigen party truck. De vrachtwagen met podium zorgt ervoor dat hij overal op elk moment voor een feestje kan zorgen. Veel zangers en zangeressen contacteerden hem om samen te werken en uiteindelijk koos Frank Clarck voor Vanessa Issa. De Tongerse is bekend van The Voice en deed in het verleden ook al de backing vocals bij het Clouseau-nummer ‘Altijd meer en meer’. “Ik heb een zomers nummer voor haar geschreven. Volgende week nemen we op in onze ultramoderne studio met een mooi strijkorkest als begeleiding”, zegt Frank.

Nederlandse manager

Momenteel lopen er ook onderhandelingen tussen Frank Clarck en een Amerikaanse soulzanger om een plaat uit te brengen met de typische Belgische ‘dance sound’. Inmiddels wordt de Lommelse dj overigens omringd door een Nederlandse manager, waardoor hij uiterst professioneel begeleid wordt. De website www.frankclarck.com krijgt binnenkort dan ook een nieuwe look.