Het beste Lommel SK is nog in de maak Luc Dujourie

17 september 2020

09u47 0 Lommel Andermaal een vrijdagse klus voor Lommel SK dat een bezoekje brengt aan het roemruchte Edmond Machtens Stadion van RWDM. Lijkt groen-wit stilaan klaar voor het echte werk, Laurent Lemoine (22) weet dat er nog werk aan de winkel is. Maar, de groen-witte nieuwkomer loopt er glimlachend bij.

“Wees maar gerust, ik heb me de overstap naar Limburg nog geen seconde beklaagd. Wat me naar hier bracht? Een ambitieus project en het feit dat een nog jeugdige speler absoluut tussen de lijnen moet staan. Door een lelijke blessure (pubalgie, nvdr) verdween ik in Mechelen helemaal uit beeld terwijl ik er nu echt voor mag gaan. Tel daarbij dat ik sinds kort een appartement heb in Houthalen-Helchteren en dan weet je dat ik helemaal klaar ben voor dit avontuur.”

We zijn intussen speeldag vier, zijn die vier puntjes OK?

“Tevreden met een vier op negen? Als je eens optelt hoe veel kansen we bij elkaar hebben gespeeld, hoe vlot er nu al wordt gevoetbald kan je niet echt blij zijn. Het zat echter niet echt mee terwijl we voor die rode kaart duidelijk een pak sterker waren dan de U23 van Club Brugge. Ik hoef je niet te vertellen dat de zege van afgelopen weekend een absolute opsteker was, zeker omdat we die hebben gepakt zonder ons eigen spel te verloochenen. Even belangrijk dan die punten is de vaststelling dat ik op alle vlakken een stijgende lijn zie. Dit nieuwe Lommel had nood aan een flinke voorbereiding, maar om gekende redenen kon dat dus niet. De groei naar dat aanvallende concept met hoge druk en ruimte achter onze rug vergt tijd, maar is juist waar een snelle verdediger als ik naar uitkeek. We moeten dus nog stappen zetten, maar weten wel zeker dat het beste Lommel nog op komst is. We zijn nu hopelijk gelanceerd en lopen vrijdag vol vertrouwen dat veld op.”

Zal nodig zijn, ook de jongens van RWDM beginnen vol goede moed aan dat nieuwe avontuur in 1B.

“Dit wordt een pittige klus, da’s wel zeker. De voorbije jaren verdwenen sterke ploegen als Mechelen, Beerschot, Antwerp en OHL uit deze reeks en dat is natuurlijk jammer. Anderzijds ligt alles nu veel meer open en gaat iedereen vrijmoedig zijn kans. Dat geldt zeker ook voor RWDM. Ik ken daar nogal wat jongens en ze zullen absoluut voor de volle pot gaan. Bij ons zal dat niet anders zijn en dus mogen we een interessant avondje verwachten. Weeral…”