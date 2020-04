Gratis mondmasker voor inwoners 9 Noord-Limburgse gemeenten Birger Vandael

27 april 2020

18u36 15 Lommel De gemeenten Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Peer en Pelt slaan de handen in elkaar en zullen in samenwerking met de hulpverleningszone een extra herbruikbaar mondmasker voorzien voor al hun inwoners. Vanaf 14 mei zullen die verdeeld worden.

Op vrijdag 24 april besliste de Nationale Veiligheidsraad over de exitstrategie. Het dragen van mondmaskers zal daarin een belangrijke rol spelen. Elke Belg zal een mondmasker ontvangen, met daarbij twee filters. Het is momenteel nog niet duidelijk of de federale overheid voldoende maskers zal kunnen voorzien, of wanneer die gaan toekomen. Daarom nemen de negen gemeenten in Noord-Limburg zelf het initiatief.

Herbruikbaar en uitwasbaar

Wat betekent dat concreet? Via de koepel van de hulpverleningszone werden voorlopig al 120.000 mondmaskers besteld. “Later kunnen eventueel bijkomende mondmaskers worden aangekocht. Wij kopen aan bij firma’s uit eigen regio die maskers kunnen produceren en leveren op korte termijn. De maskers zijn herbruikbaar en uitwasbaar”, verduidelijkt voorzitter van de hulpverleningszone Bob Nijs (CD&V), tevens burgemeester van Lommel.

Inwoners vanaf 12 jaar die in een van deze negen gemeenten wonen, zullen vanaf 14 mei een gratis herbruikbaar katoenen mondmasker kunnen afhalen in een van de verdeelpunten die via de gemeentelijke kanalen worden bekendgemaakt. Daarvoor worden de verdeelpunten van Limburg.net ingeschakeld en de gemeenten kunnen bijkomende verdeelpunten toewijzen.

De hulpverleningszone verwijst ook naar de website maakjemondmasker.be. Daar staat een filmpje en een patroon dat je kan gebruiken om zelf een masker te maken.