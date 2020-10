Gratis cavafles en attenties: Bruisend Lommel organiseert kraslot-actie tijdens Week van de Klant Giulia Latinne

04 oktober 2020

10u35 0 Lommel Vanaf 3 tot en met 10 oktober start de Lommelse ‘Week van de Klant’. Bruisend Lommel organiseert daarom samen met de handelaars- en horecavereniging een kraslot-actie. Daarmee maken 250 klanten elke dag tot het einde van de week kans om een gratis fles cava of een cadeautje van de zaak te winnen.

Wie nu tijdens ‘Week van de Klant’ gaat shoppen in Lommel, zou al eens kans kunnen maken op een gratis fles cava. “Wij hadden vandaag alvast twee zeer blije winnaars”, reageert Jana Linsingh van de Pimkie in de Kerkstraat. “Zo geven we dagelijks een pakketje met leuke spulletjes weg als cadeautje van de zaak’, maar hebben we enkele klanten ook naar huis mogen laten gaan met een fles cava”, aldus Linsingh.

En ook bij Elke Aerts van Modena Schoenmode in dezelfde straat vielen er attenties te rapen. “Zowel de winnaar van de fles cava als die van het ‘cadeautje van de zaak’ reageerden blij”, vertelt Aerts. “En omdat ik de actie zelf zo leuk vind, heb ik besloten om ook de niet-winnende klanten een kleinigheid mee te geven. Het is tenslotte niet elke week de Lommelse Week van de Klant.”