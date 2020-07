Gouverneur Carlier zet licht op groen: “Strand van Lommelse Sahara gaat dicht” Dirk Selis

12u06 0 Lommel Woensdag kondigde de stad Lommel al aan het strand van de Lommelse Sahara af Woensdag kondigde de stad Lommel al aan het strand van de Lommelse Sahara af te willen sluiten voor publiek. Maar het was wachten op het advies van de Limburgse gouverneur Michel Carlier. Die gaf vandaag zijn fiat. Wie zich er vanaf vrijdag waagt, riskeert een GAS-boete van 350 euro.

“We zijn nu volop bezig met de signalisatie te plaatsen”, zegt burgmeester Bob Nijs (CD&V). “Het strand zelf is al afgesloten. Concreet betekent dat, dat we vanaf morgen kunnen handhaven. Wie zich er dus vanaf vrijdag waagt, riskeert een GAS-boete van 350 euro. Maar laat mij toch wel benadrukken: iedereen blijft welkom om in de Lommelse Sahara te wandelen, te joggen of te fietsen. Enkel het strandliggen is verboden.”