Gezellige drukte aan Lommelse Sahara, Limburgers houden zich aan afstandsregels Birger Vandael

19 juli 2020

13u10 0

Aan de Lommelse Sahara was er dit weekend opnieuw heel wat volk komen opdagen. Mensen genoten massaal van een streepje zon en wat verkoeling in het water. De politie hield zoals gewoonlijk controle zodat mensen niet helemaal kopje onder gingen. De afstandsregels werden door iedereen gerespecteerd. Zoals gevraagd door het gemeentebestuur waren er geen barbecuesets of luide muziekboxen te bespeuren op het strand.

