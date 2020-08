Geuroverlast in Lommel Barrier grotendeels opgelost Birger Vandael

09 augustus 2020

Lommel Dit weekend kreeg men in Lommel Barrier te maken met hevige geurhinder. Deze bleek afkomstig van het waterzuiveringsstation van Aquifin, gelegen in de Luikersteenweg. Sinds zaterdagavond is het probleem grotendeels opgelost.

Uit de metingen blijkt dat er geen gevaarlijke hoeveelheden schadelijke stoffen vrijgekomen zijn. Aquafin bestrijdt de geur succesvol door middel van actieve kool. Dit is een stof waar de in het afvalwater aanwezige stoffen zich aan binden, zodanig dat er minder gassen vrijkomen in de lucht. Mensen die in huis nog geuroverlast hebben, kunnen probleemloos verluchten. De brandweer volgt de situatie ook de komende uren verder op en blijft metingen uitvoeren.