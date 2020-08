Geurhinder in Lommel Barrier: “Niet gevolg van de hitte” Birger Vandael

08 augustus 2020

In Lommel Barrier, een parochie binnen Lommel, is er sinds afgelopen vrijdag sprake van hevige geurhinder. Dat laat de lokale politie van Lommel zelf weten. “Deze is afkomstig van het waterzuiveringsstation gelegen Luikersteenweg te Lommel. Uit metingen blijkt dat er tot op heden geen ernstige gevolgen kunnen zijn voor de gezondheid. Toch wordt er gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. De geurhinder kan een paar dagen aanhouden. Deze geurhinder is niet te gevolge van de hitte.”