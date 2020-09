Geen loon naar werken voor Dylan Derdaele en Marc Goossens in opener NASCAR. Revanche moet volgen op Circuit Zolder. Joost Custers

15 september 2020

07u45 0 Lommel De eerste afspraak van de NASCAR Whelen Euro Series heeft niet aan de verwachtingen voldaan voor Dylan Derdaele en Marc Goossens. De #98 Derdaele Ford Mustang werd het ganse weekend geplaagd door motorproblemen en op de koop toe droeg de Limburgs-Antwerpse tandem de gevolgen van een niet te vermijden impact in de eerste race op zaterdag.

Dylan Derdaele en Marc Goossens hadden hoge ambities voor de start van de NASCAR GP of Italy in Vallelunga, nabij Rome. Helaas bleek het Italiaanse weekend één lange lijdensweg, hoewel er zeker ook positieve signalen waren. Dylan Derdaele kwalificeerde zich in de buik van het peloton en realiseerde bij de eerste race een van zijn gekende kanonstarts. Nog voor het einde van de openingsronde, kwam de Limburger postvatten op een verbluffende vierde plaats. “Het was duwen en trekken, maar ik voelde dat ik plaatsen kon goedmaken”, vertelt Derdaele. “Ik sprong vanaf rij zes naar een vierde plaats, een positie die ik rondenlang kon vasthouden. Halfweg de race wilde ik een aanval plaatsen op Andreas Jochimsen om zo op het virtuele podium te belanden. De Deen maakte evenwel een schakelfout, ging aan het driften, waarna ik een aanrijding niet meer kon vermijden. Doodzonde, want een podium behoorde absoluut tot de mogelijkheden.” In race 2 gaf Derdaele op.

Ook Goossens niet aan het feest

Op zondag kwam Marc Goossens in actie met de #98 Derdaele Ford Mustang, ook hij merkte al snel dat er iets niet helemaal pluis was. “De aanrijding op zaterdagochtend was uiteraard geen goed nieuws, maar we merkten het hele weekend al dat we wat vermogen misten. Ik startte bij mijn tweede race vanuit de pitlane en dan weet je dat het quasi onmogelijk is om een goed resultaat te bekomen. Uiteindelijk kon ik nog oprukken tot de elfde plaats en zo pakken we alsnog belangrijke punten voor het kampioenschap. Het was voor mij echter een weekend om snel te vergeten, al onthouden we zeker de goede samenwerking met CAAL Racing. We laten dit weekend achter ons en kijken met veel ambitie uit naar de volgende manche. Dat is meteen voor eigen publiek, want op 3 en 4 oktober racen we op Circuit Zolder!”