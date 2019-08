Geen legertenten aan asielcentrum Lommel BVDH

22 augustus 2019

Deze week doken er aan het asielcentrum in Arendonk legertenten op. Deze werden geplaats omwille van een tekort aan opvangcapaciteit. Op die manier kon het centrum worden uitgebreid met zeventig bedden. Aan het Parelstrand in Lommel, waar ruim 700 asielzoekers verblijven, zijn voorlopig geen tenten te zien. “Ze staan er ook niet meteen op de planning”, bevestigt men bij Fedasil. Door de opening van een nieuw noodopvangcentrum in Leopoldsburg worden er in de buurt ook zo’n 500 extra plaatsen gecreëerd.