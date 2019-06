Geen duidelijkheid over impact van ontslagen bij Ford op Belgisch personeelsbestand Birger Vandael

27 juni 2019

16u28 0 Lommel De Amerikaanse autobouwer Ford liet vandaag weten dat het verregaande maatregelen zal treffen in Europa. De grote reorganisatie zou ervoor zorgen dat de komende jaren 12.000 jobs verdwijnen, goed voor een vijfde van het totale personeelsbestand in Europa. De impact op België en specifiek op Lommel is voorlopig nog niet duidelijk.

“Er komen veranderingen in de structuur van de organisatie van de invoerders in Europa (de zogenaamde national sales companies, red.)”, benadrukt Jo Declercq, Director Communications & Public Affairs bij Lommel Proving Ground. “Over geplande wijzigingen in België en over de eventuele impact op het personeelsbestand is geen enkele informatie beschikbaar. Dat geldt evenmin voor specifiek de testbanen van Lommel.”

In maart werd al duidelijk dat in Duitsland 5.000 banen zouden verdwijnen. Verder staan er ook 3.000 jobs op het spel in het Verenigd Koninkrijk, zou er één fabriek gesloten worden in Wales, zijn 2.000 jobs in Rusland in gevaar, zouden 1.000 jobs in Frankrijk op de tocht staan en zijn er in andere Europese landen nog eens 1.000 jobs in gevaar.

Wereldrecordpoging

In Lommel liggen de testbanen van Ford. Na de sluiting van Ford Genk konden vijf jaar geleden nog ruim 100 werknemers de overgang maken naar deze werkplaats. In 2016 vierde het testcentrum haar vijftigste verjaardag. Momenteel werken er zo’n 400 medewerkers van Ford en tot 100 externe medewerkers. Diep in de Lommelse bossen wordt er goed bewaard waar Ford exact mee bezig is, al gaan de deuren wel eens open voor bestuurders die een Ford Driving Skills for Life stage volgen of voor de jaarlijkse fietsdag op de testbanen. Op zaterdag 7 september zal Ford op de testbanen ook een wereldrecordpoging doen met een parade van meer dan 1.000 Ford Mustangs.