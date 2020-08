Gasbrandje in Windstraat Birger Vandael

06 augustus 2020

Woensdag tegen de vooravond was er in Lommel een gasbrand aan de Windstraat. Dat laat de politie Lommel vandaag weten. Door het vuur was er tijdelijk wat rookhinder in de omgeving. “De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen.” De schade bleef bijgevolg ook erg beperkt.