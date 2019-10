Fokker uit Hamont-Achel opnieuw ontmaskerd. “Zeven Yorkshire terriërs vol vlooien, wormen en klitten.” Lien Vande Kerkhof

12 oktober 2019

19u12 1 Lommel Het Noodasiel Lommel vzw. bekommert zich sinds begin oktober over zeven verwaarloosde Yorkshire terriërs. De jonge handen werden in beslag genomen bij een broodfokker in Hamont-Achel, die geen wit blad heeft als het aankomt op dergelijke praktijken. De man werd in 2013 veroordeeld door de rechter.

“De zes teefjes en één reutje waren er bijzonder slecht aan toe”, zegt Kelly Geuens van het Lommelse Noodasiel. “Ze zaten vol vlooien, wormen, klitten, hadden onverzorgde tanden en zelfs last van hartruis. We proberen de honden zo goed al mogelijk op te lappen: ze zijn intussen al ontvlooid en ontwormd en vandaag nam de trimster ieders vacht flink onder handen. We proberen de dieren ook zindelijk te maken, al is dat geen simpele opdracht. Maar al bij al zijn het schatjes: heel brave en sociale dieren. Ze kunnen rondlopen in de tuin en zonder gevaar spelen met andere hondenrassen.

Veroordeelde broodfokker

De verwaarloosde Yorkshire terriërs werden op 3 oktober in in beslag genomen door de lokale politie HANO inHamont-Achelen voor verzorging overgebracht naar het Noodasiel in Lommel. “Het gaat om de broodfokker met wie we helaas bekend zijn”, zegt Geuns. In 2013 werden er bij hem al eens tientallen dieren hadden opgehaald die we samen met de dierenasielen van Sint-Truiden en Genk hebben opgevangen. De broodfokker verloor de rechtszaak die ons asiel tegen hem had aangespannen maar kwam er vanaf met een symbolische boete van zo’n 250 euro. Hij ging in beroep en werd als gevolg van het aanslepende proces veroordeeld tot een schadevergoeding van meer dan 19.000 euro. Geld dat we trouwens nooit hebben gezien, hoewel we een deurwaarder inschakelden. Maar omdat de man van de rechter uiteraard ook moest stoppen met zijn illegale praktijken, hielden we het erbij. Nu blijkt echter dat hij zijn les niet heeft geleerd. Intriest.”

Toegewezen aan dierenasiel

Wat er nu met de dieren gaat gebeuren is nog niet duidelijk. “De inspectiedienst Dierenwelzijn zal daar over beslissen”, zegt Geuens. “Dat ze terugkeren naar de fokker lijkt me onwaarschijnlijk. Wellicht worden ze toegewezen aan een dierenasiel en kunnen ze via die weg elk bij een goed baasje terechtkomen. Het parket beslist over het lot van de broodfokker. Dat gaat in het beste geval om een boete van enkele duizenden euro’s. Helemaal niet conform met wat hij eraan verdiend heeft en het leed dat hij veroorzaakt.”