Fietsdag op testbanen van Ford

03 juni 2019

Wielerliefhebbers kunnen aanstaande zondag 9 juni alvast weer aanstippen in hun agenda, want dat is de jaarlijkse dag dat de Europese testbanen van Ford in Lommel open gaan voor het grote publiek. Een heel jaar lang zijn deze wegen “geheim” voor de gewone fietser, behalve op Pinksterzondag. Speciaal is vooral een ultrasteile helling waar doorgaans auto’s worden getest, maar ook een fietser tot het uiterste gedwongen wordt. Je kan verschillende afstanden afleggen, met vertrek tussen 9 en 16 uur. Ook skeelers zijn welkom, met een speed pedelec kan je niet op het parcours. Voor deelnemers aan de fietsdag is er ook een wedstijd voor een VIP bezoek met twee aan de Tour de France die in Brussel passeert op 7 juli.