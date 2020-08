Farid Verrijt (47) volgt Loes Mispoulier op in gemeenteraad Birger Vandael

11u14 0 Lommel De extra gemeenteraad in Lommel van dinsdag 25 augustus wordt meteen ook de eerste gemeenteraad van Farid Verrijt. De 47-jarige Lommelaar zal er de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid voor SAMEN sp.a.

Farid Verrijt is een gedreven man die werkzaam is als technisch adviseur in het bedrijfsleven. Hij is dan ook erg geïnteresseerd in de industriële uitbouw van de stad. “Ondertussen zie ik wel dat het sociaal-culturele leven het erg moeilijk heeft. Door de corona-crisis is dat uiteraard niet verbeterd. Als jonge vader maak ik me daar wel zorgen over. Daarom wil ik graag meedenken om dit aspect terug te versterken.” Farid volgt raadslid Loes Mispoulier op die naar Hasselt verhuisde. Hij woont in de Molenstraat, samen met zijn vrouw en jonge dochter.