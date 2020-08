Extra Lommelse gemeenteraad rond Covid-19 Birger Vandael

14 augustus 2020

08u07 0 Lommel Op dinsdag 25 augustus wordt er in Lommel een extra gemeenteraad georganiseerd rond Covid-19 en de manier waarop het ook in Lommel het leven beheerst. Dat bevestigt gemeenteraadsvoorzitter Stijn Mertens (CD&V). De gemeenteraad komt er op initiatief van de Lommelse oppositiepartijen (SAMEN sp.a), Voor 3920 Lommel en PVDA Lommel.

De oppositiepartijen hadden graag wat meer uitleg gekregen omtrent het bedrag van 450.991 euro dat voor Lommel werd gereserveerd. “Het zou goed zijn dat het stadsbestuur de verenigingen alvast een correcte verdeling voorstelt van die middelen”, stelt gemeenteraadslid Kris Verduyckt (SAMEN sp.a) namens de gehele oppositie.

Contact tracing

Verder zullen de oppositiepartijen vragen naar de resultaten van het sociaal onderzoek dat werd aangekondigd en naar eventuele extra steunmaatregelen. “Wij vragen ons af waarom de stad Lommel geen lokale contact tracing overweegt, wat in schril contrast staat met heel wat andere Vlaamse gemeenten.” PVDA Lommel agendeert ook een punt over het tekort aan computers voor kinderen van gezinnen in kansarmoede.

De extra gemeenteraad start normaal gezien om 20 uur en vindt in principe plaats in het CC De Adelberg, waar extra ruimte mogelijk is zodat ‘social distancing’ verzekerd kan worden.