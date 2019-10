Ex-schepen Anick Berghmans krijgt 30 maanden cel (waarvan 24 met uitstel) voor betrokkenheid bij plofkraak: “Gelukkig ben ik een positieve vrouw” Birger Vandael

18 oktober 2019

09u11 24 Lommel De Lommelse ex-schepen Anick Berghmans (39) is door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden, waarvan 24 maanden met uitstel voor haar betrokkenheid bij de plofkraak op een bpost-kantoor in Lommel op 21 juni 2018. De vier daders van de plofkraak met een buit van bijna 238.000 euro, hadden hun Audi onder een zeil in de schuur aan haar woning gestald. De rechtbank is ervan overtuigd dat voormalige Sp.a-schepen wist dat het voertuig werd gebruikt voor een misdrijf.

Samen met vier andere beklaagden wordt Berghmans verantwoordelijk geacht voor het plegen van de plofkraak in Lommel. Telkens werd de Audi A7 gebruikt, die later werd aangetroffen in de schuur van Berghmans. Dat blijkt uit de uitlezing van de GPS en uit het aantreffen van het met verf besmeurde geld in een vuilniszak.

Uit het onderzoek bleek dat de daders van de plofkraak vooraf de schuur van Berghmans hadden onderzocht en uitgekozen om de Audi te plaatsen. “Door het voorafgaand toezeggen en het effectief ter beschikking stellen, heeft zij noodzakelijke hulp verleend en bijgedragen aan de plofkraak”, staat te lezen in het vonnis. Men betwijfelt ook dat Berghmans bij dit hele vooronderzoek niets in de gaten zou hebben en dat ze net na de plofkraak lag te slapen terwijl de daders in haar schuur het geld aan het sorteren waren.

Vreemd gedrag

De rechtbank verwijst verder naar het vreemde gedrag van Berghmans toen de onderzoekers op 25 juni 2018 bij haar uitkwamen. “Ze wist toen al dat het voertuig was gebruikt bij de plofkraak en probeerde politie te hinderen. Zo weigerde ze de poort van haar oprit te openen en ontkende ze dat er een andere persoon aanwezig was terwijl de politie reeds een man hadden gezien.”

Berghmans had na het eerste contact met de politie haar iPhone volledig gewist en de simkaart doorgespoeld in het toilet. Naar eigen zeggen omdat haar dat werd aangeraden en ze niet wist wat ze moest doen. “Die handelingen wijzen erop dat ze iets te verbergen had over haar eigen rol”, luidt het vonnis. Omdat men gelooft dat Berghmans achteraf wist van de plofkraak en ondanks haar rol als schepen de politie niet verwittigde, stelt de rechtbank dat ze niet wilde dat het voertuig zou worden ontdekt. “Het is aannemelijk dat men Berghmans niet in detail vertelde wat de plannen waren, maar het moet voor haar wel duidelijk zijn geweest dat men een misdrijf wilde plegen.”

Voor de Nederlandse ‘draaideurcriminelen’ (30, 51 en 56 jaar) werden celstraffen van vijf tot acht jaar uitgesproken, dat is veel minder dan door het openbaar ministerie gevorderd werd. De voortvluchtige P.H. (54) werd bij verstek veroordeeld tot 5 jaar, zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.

Aangeslagen Berghmans

Berghmans wordt ook uit de rechten ontzet voor zeven jaar. Ze was zichtbaar aangeslagen door het vonnis. Bij de verdediging hield ze altijd vol dat ze niet wist dat de heren iets te maken hadden met de plofkraak. “Alles in mijn leven ging goed, tot door deze zaak alles onder mijn voeten werd weggemaaid. Ik ben gelukkig een positieve vrouw en heb terug werk gevonden. Hopelijk kan ik de horror die ik heb meegemaakt afsluiten", liet ze optekenen.